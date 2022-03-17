Liverpool menajeri Jürgen Klopp, hücum oyuncusu Sadio Mane'nin faul yapıldığında serbest vuruş alamamasından dolayı hüsrana uğruyor.

Senegalli oyuncu, çarşamba günkü Arsenal maçında 90 dakika sahada kaldı ve Kırmızılar, Emirates’te oynadıkları zorlu Arsenal maçından 2-0 galip ayrıldı.

Diogo Jota ve Roberto Firmino, şu anda lig lideri Manchester City'nin sadece bir puan gerisinde olan Liverpool’un gollerini atan futbolculardı.

Ancak galibiyete rağmen Alman menajer, yıldız forvetinin ev sahibi Arsenal’a karşı yeterince korunmadığını hissedince hayal kırıklığını dile getirdi.

Ne söylendi?

Klopp, Echo’da yer alan konuşmasında Senegalli oyuncusu hakkında, ”Sadio Mane'nin, bu durumundan gerçekten bıktım artık.

“Ona faul yaptılar ve hiçbir şekilde hakem serbest vuruş olarak değerlendirmedi.

“Maçtan önce de bahsettiğim şey buydu. Bu konu hakkında artık hiçbir fikrim yok.

"Belki birisi bana, Sadio'nun neden serbest vuruş alamadığını açıklayabilir.

“Bana onun bir dalgıç ya da her neyse, gibi şeyler olduğunu sakın söylemeyin.

“Onu herkesten daha iyi tanıyorum ve o kesinlikle bu tür şeyleri hak etmiyor.

"Belki net faul değil, ama bu hep böyle oluyor. Belki biraz temas var ve düşüyor, ancak sonra durumu görüyorsunuz.

“Ben gerçekten anlayamıyorum. Ona kesinlikle faul düdüğü çalınmıyor” dedi.

Klopp fikstürden şikayetçi

Alman menajer, Mikel Arteta’nın takımına karşı hayati bir galibiyet almasına rağmen fikstür sıkışıklığı hakkında da yorum yaptı.

“İngiltere Lig Kupası yarı finalinden bu yana, Arsenal ile altı maçımız daha olduğunu düşünüyorum.

“Bunu da görebilirsiniz, yani bu fikstüre göre gayet normal bir hal aldı.

“Sürekli seyahat ediyoruz, buraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz, oteldeyiz ve buna benzer şeyler yapıyoruz.

“Neredeyse her gün başka bir otelde uyanıyoruz ve birisi bize restoranın nerede olduğunu söylüyor.

“Odanızın numarasını hatırlamaya çalışıyorsunuz. Bizim şu anda yaptığımız tek şey bu.

"İşte bu yüzden çok mutluyum...

“Tüm bunların dışında, Arsenal’ı böylesine önemli bir maçta yenebilmek çok özel bir duyguydu. Sonuçtan dolayı gerçekten çok mutluyuz.”

Klopp, son dönemdeki Premier Lig fikstüründen şikayet etmekte haklı, çünkü futbolcular oynanmayan maçlar nedeniyle sınırlı zaman diliminde çok fazla seyahat etmek zorunda kalıyor.

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