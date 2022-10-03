Alman menajer, takımdaki öz güven kaybını Ronaldo'yu örnek göstererek anlattı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, takımında bir öz güven eksikliği yaşandığını itiraf etti.

Yine de takımın toparlanacağına emin olduğunu vurgulayan Alman hoca, Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo üzerinden bir örnek verdi.

Klopp, Messi'nin de geçen sezon benzer bir süreçten geçtiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Liverpoool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü evinde Glasgow Rangers ile oynayacağı maçın öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, şunları söyledi:

"Şu anda Cristiano Ronaldo'nun, öz güveninin zirvesinde olduğunu düşünüyor musunuz? Bu gibi durumlar gepimizin başına geliyor.

"Lionel Messi de geçen sezon hemen hemen aynı süreçten geçti. Takım olarak doğru yönde bir adım atmanız gerekiyor ve buna hazır olduğunuzda güven, kendiliğinden geri geliyor.

"Bireysel sporlarda, kendinizle savaşabilirsiniz. Takım sporunda ise bunu birlikte yapmalısınız. Bu, daha karmaşık olabilir."

Liverpool'u ne bekliyor?

Salı günü Rangers ile karşılaşacak olan Liverpool, daha sonra ise 9 Ekim'de Emirates'te Arsenal'e konuk olacak.

Kırmızılar, Arsenal maçından sonra İskoçya'da Rangers maçının rövanşına gidecek.