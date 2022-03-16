Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ın dayanıklılığını ve zindeliğini övdü, Liverpool'un golcüsü Arsenal karşılaşması için sakatlığını atlatmayı umuyor.

Ancak Kırmızıların patronu, yıldız adamını korumak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanarak Premier Lig hakemlerine göndermede bulunuyor.

Liverpool'un cumartesi günü Brighton karşısında kazandığı galibiyetin ikinci yarısında yerini alan Salah, salı günü antrenmanlara geri döndü ve çarşamba akşamı Emirates’teki maçta sahada olmaya çalışacak.

Klopp ne dedi?

Kirkby'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Klopp'a, Salah'ın 2019 yılının ekim ayından bu yana sakatlık nedeniyle hiçbir Premier Lig maçını kaçırmadığı söylendi.

Ve kulübe geldiği 2017 senesinden bu yana 180 lig maçının, 171'inde yer aldığı aktarıldı.

Alman menajer şu şekilde cevap verdi: "Üstelik bir istatistik daha var. istatistik şu ki Salah diğer forvetlere kıyasla en az faul yapılan oyuncu.

"Hakemler düdük çalmadığı için, kendisine karşı yapılan faul sayısının bu kadar düşük olması kesinlikle çılgın bir şey.

"Bu yüzden, savunma oyuncularıyla sürekli temas halinde ve devamlı düşürülüyor. Tekrar kalkmak zorunda kalıyor."

Rakamlar ne diyor?

Klopp, kesinlikle haklı görünüyor.

29 yaşındaki oyuncu 26 lig maçında sadece 16 kez faul kazandı. Karşılaştırıldığında, Crystal Palace'tan Wilfried Zaha 72 ve Brentford'dan Ivan Toney 59 faul aldı.

Bunun neden böyle olduğu sorulduğunda Klopp, "Dürüst olmak gerekirse hakemlere sormalısınız. Bilmiyorum, çünkü ona sürekli faul yapıldığını düşünüyoruz.

"Ona dalgıç diyorlar. Tam bir saçmalık ve bu kesinlikle utanç verici bir durum.

"Hiçbir fikrim yok. Almamız gereken frikik sayısına bile yaklaşamıyoruz. Bunu konuşmuyoruz. Önemli değil, çünkü hala futbol maçlarını kazanıyoruz.

"Salah statüsünü açıklayamam. Bunun nasıl mümkün olduğunu diğer insanlara sormalısınız, çünkü o sürekli ceza sahasının etrafında olan bir oyuncu ve yeteri kadar faul çalınmıyor. İlginç. Bu nasıl olabilir ki? Olası bir şey değil.

"Düştüğü durumlar var ve o, meydan okumaktan çekinmiyor. Yani bu durumlardan kaçınmıyor" dedi.

Salah'ın geleceği ne olacak?

Klopp'a ayrıca, kaçınılmaz olarak Mısırlı yıldızın bu sezon sonunda mevcut anlaşmasının son yılına gireceği hakkında da soru soruldu.

Ortaya çıkan duruma rağmen, iki taraf sözleşme uzatma konusundan uzak görünürken Klopp, önde gelen golcünün odak noktası veya tutumu hakkında herhangi bir endişe duymadığını söyledi.

"Herhangi bir oyuncuya bunu hatırlatmama gerek yok. Salah’ın zaten buna ihtiyacı yok.

"Bu sezon herkes kendisini adamış durumda. Bazı oyuncular yeterince oynamıyor, bazıları kadroda yeterince şans bulmuyor.

“Bu durum kötü bir atmosfer yaratabilir, ama kesinlikle her şey iyi gidiyor.

"Bu sezon, herkesin bu takıma açık bir bağlılığı var ve sezon bittiğinde bu tür konular hakkında konuşacağız."

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