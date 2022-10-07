Alman menajer, Gabriel Jesus'u kişisel olarak tanımadığını söylerken Brezilyalının yeteneklerine vurgu yaptı.

Brezilyalı forvet, şampiyonu terk etti

Kuzey Londra'ya gitti

Arsenal için vazgeçilmez oldu

NE OLDU? Arsenal, yaz döneminde dört kez Premier Lig şampiyonu olan Gabriel Jesus'u 45 milyon sterlinlik (50 milyon dolar) bir anlaşmayla City'den uzaklaştırarak bir transfer darbesi gerçekleştirdi. Jesus, Emirates Stadyumu'nda dokuz maçta beş gol ve üç asist kaydetti. Liverpool patronu Klopp ise, City'nin onu doğrudan rakibi olan bir takıma satmayacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Alman taktisyen, Liverpool'un pazar günü deplasmanda Arsenal ile karşılaşacağı maç öncesinde Jesus hakkında şunları söyledi:

"Gabriel'i kişisel olarak tanımıyorum ama onu bir oyuncu olarak her zaman sevdim. City'nin onu her kulübe satmayacağını biliyorum ama Arsenal'e olan mesafeleri yeterince büyüktü ve bunu yaptılar.

"O, olağanüstü bir oyuncu. City için oynadığı zaman bunu hep gördünüz. City'de Gabriel Jesus'un rolü kanat oyuncusuydu. Geçen yıl herkes City'nin 9 numarasının olmadığını söyledi, ancak o hâlâ oradaydı ama açıkça kanattan oynadı. Şimdi ise gerçek rolünü oynayabilir."

DAHA BÜYÜK RESİM: Jesus'un Arsenal'deki varlığı, 2022-23 sezonunun ilk haftalarında onları City'ye yaklaştırdı. Arsenal şu anda puan durumunda lider durumda ve ligde sekiz Premier Lig maçının yedisini kazandı.

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LIVERPOOL'U NE BEKLİYYOR? Klopp, bu sezon tüm maçlarında kalesini sadece üç kez gole kapatabildi ve bu da endişeleri beraberinde getirdi. Bu hafta sonu Arsenal deplasmanında ciddi bir test maçına çıkacak olan Liverpool'un, Jesus'u durdurmanın bir yolunu bulması gerekiyor.