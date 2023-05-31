Alman sportif direktör Jorg Schamdtke ile anlaşan Liverpool’un transferdeki ilk hedefi Borussia Mönchengladbach’ın yıldızı oldu.

Premier Lig’de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda sportif direktörlüğe sadece yaz aylarında görev yapacak olan Alman futbol adamı Jorg Schamdtke’yi getiren Liverpool’un, Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach’ın orta saha oyuncusu Manu Kone’yi transfer edebilme için kesenin ağzını açtığı öne sürüldü.

Alman basınının önde gelen gazetelerinden BILD’de yer alan habere göre Jürgen Klopp’un takımı Fransız oyuncuyla yakından ilgilenirken, Alman ekibi ise 40 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyi düşünmüyor.

Hem güçlü hem teknik

Bu sezon Bundesliga’da 30 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu bu maçlara birer gol ve asist sığdırma başarısı göstermişti.

Alman ekibine 2021-2022 sezonu başında transfer olan ve takımıyla iki sezonda 60 maça çıka genç oyuncu, daha önce Fransa’nın Toulouse takımının formasını giyiyordu.

Güçlü fiziğinin yanı sıra üst düzey top tekniğiyle de dikkat çeken Kone defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Takımların anlaşması halinde genç yıldızın da Liverpool için oynamayı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.