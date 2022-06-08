Kırmızılar, genç yıldızı kadrosuna katmak için gözünü kararttı.

GOAL, Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transferi yaklaştıkça Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez'i transfer edeceğinden giderek daha emin.

Kırmızılar, Manchester United tarafından da istenen Uruguaylı forvet için kulüp rekorunu kırarak 94 milyon Dolar gibi bir ücret ödemeye hazır.

Ve şimdi Bayern'den Mane için iki teklifi reddetmiş olsalar da, sonunda bir anlaşmanın yapılacağı ve Senegalli yıldızın Bundesliga şampiyonuna katılacağı belirtiliyor.

Böylece Kırmızılar, Alman menajerlerinin çok beğendiği genç yıldıza yönelecek.

Liverpool’un, Nunez için yaptığı hamlede son durum nedir?

Jurgen Klopp, Kırmızılar’ın ön üçlüsünü elden geçirmeyi düşünürken Nunez, bu yaz Liverpool'un en iyi transfer hedefi olarak ortaya çıktı.

Mane'nin beklenen ayrılışı ve Roberto Firmino'nun son iki sezondaki formundaki düşüş, transferin çok önemli olduğu anlamına geliyor.

Liverpool, 2020'de Wolves'tan Diogo Jota'yı ve ocak ayında Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattı, ancak şimdi Avrupa'nın yükselen santrforlarından birini almak için büyük bir para ödemeyi planlıyor.

22 yaşındaki Nunez, bu yılın başlarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica adına Kırmızılar karşısında hem iç sahada hem de deplasmanda gol attı.

Klopp, özellikle genç oyuncunun fiziğine ve iş ahlakına hayran kaldı ve ekibinden forvetin profesyonelliği ve kendini geliştirme arzusu hakkında iyi raporlar aldı.

GOAL, Benfica'nın bu yaz teklif beklediğini olduğunu anlıyor, ancak Liverpool, Nunez'i almak istiyorsa, 2018'de Southampton'dan Virgil van Dijk ile anlaştıklarında belirlenen transfer rekorunu kırmak zorunda kalacak.

Sadio Mane ve Bayern Münih ne olacak?

Liverpool, 30 yaşındaki Mane'nin bu yaz transfer döneminde isteğini gerçekleştirip Bayern'e katılacağını düşünüyor.

Alman devi, oyuncunun Bundesliga'ya transfer olmaya hazır olduğu konusunda cesaretlendirildi, ancak Liverpool yaklaşık 50 milyon Dolar istiyor.

Bayern'in ilk iki teklifi geri çevrildi ve ikincisi kulüp kaynakları tarafından "gülünç" olarak tanımlandı.

Sadece 29,5 milyon Dolar’dan oluşuyordu, geri kalan 38 milyon Dolar ise Mane'nin Ballon d'Or'u kazanması durumunda önümüzdeki üç sezon boyunca ödenecek tutardı.

Mane, Firmino ve Mohamed Salah gibi, sözleşmesinin son 12 ayına girmek üzere ve Liverpool, bu sezon bittiğinde sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlatmayı planlamıştı.

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