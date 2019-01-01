Liverpool, Lazio hakkında FIFA'yı harekete geçirdi
Liverpool U23 takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 1 Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu.
Ancak iddialara göre Lazio, henüz sözleşmesi sona ermeden oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.
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FIFA'nın kurallarına göre 23 yaş altındaki futbolcular, sözleşmelerinin son 6 ayında başka kulüpler ile transfer görüşmeleri yapamazlar.
Ancak Nijerya asıllı Hollandalı oyuncunun, mart ayında Voetbalzone.nl adlı internet sitesine verdiği röportajda Lazio ile görüştüğünü kabul ettiği yönünde açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Adekanye'nin sözleri şu şekilde: "Lazio ile anlaşmaya vardığım doğru değl. Benimle ilgilenen kulüplerden biri onlar ama henüz kesin bir karar alınmadı. Willem II ve Barcelona'nın da benimle ilgilendiğini duydum."
Evening Standard'ın haberine göre Liverpool yöneticileri, konuyu FIFA'ya taşıdı ancak resmi bir şikayette bulunup bulunmadıkları henüz netlik kazanmadı.