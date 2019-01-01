Liverpool, Lazio hakkında FIFA'yı harekete geçirdi

Liverpool, Bobby Adekanye'yi transfer eden Lazio'yu FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

U23 takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 1 Temmuz 2019'da bedelsiz olarak ekiplerinden 'ya transfer olmuştu.

Ancak iddialara göre Lazio, henüz sözleşmesi sona ermeden oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.

FIFA'nın kurallarına göre 23 yaş altındaki futbolcular, sözleşmelerinin son 6 ayında başka kulüpler ile transfer görüşmeleri yapamazlar.

Ancak asıllı Hollandalı oyuncunun, mart ayında Voetbalzone.nl adlı internet sitesine verdiği röportajda Lazio ile görüştüğünü kabul ettiği yönünde açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Adekanye'nin sözleri şu şekilde: "Lazio ile anlaşmaya vardığım doğru değl. Benimle ilgilenen kulüplerden biri onlar ama henüz kesin bir karar alınmadı. Willem II ve 'nın da benimle ilgilendiğini duydum."

Evening Standard'ın haberine göre Liverpool yöneticileri, konuyu FIFA'ya taşıdı ancak resmi bir şikayette bulunup bulunmadıkları henüz netlik kazanmadı.