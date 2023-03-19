İtalyan basını Lazio’nun en önemli oyuncusu konumunda bulunan Sırp yıldızın yeni sezonda Premier Lig’de boy gösterebileceğini öne sürdü.

Hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Liverpool’da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başlarken, İtalyan basınından CMW, İngiliz devinin Lazio forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic’i transfer etmek için çalışmalara başladığını öne sürdü.

Habere göre Lazio yıldız oyuncuyu satmak için 50 milyon euroluk bir teklif beklerken, Liverpool’un Juventus ve Arsenal’in de listesinde olan dünyaca ünlü yıldız için elini çabuk tutması gerekiyor.

Lotito'ya göre dünyanın en iyisi

28 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu belirten Lazio Başkanı Claudio Lotito daha önce yaptığı açıklamada Savic’in o dönem sakatlıklarla boğuşmasına rağmen Dünya Kupası’nda oynadığı oyunu övmüş ve oyuncuyu bırakmaya yanaşmayacaklarının sinyallerini vermişti.

Lazio formasıyla geçtiğimiz sezonu 37 Serie A maçında 11’er gol ve asistle tamamlayan Savic, bu sezon da şu ana dek 24 maçta oynadı ve bu karşılaşmalara dört ve sekiz asist sığdırdı. Daha önce Belçika Ligi takımlarından Genk’in formasını giyen ve 2015’ten bu yana Lazio kadrosunda yer alan Savic, ülkesinin Vojvodina takımının altyapısından yetişmişti.