Premier Lig’e sansasyonel bir transferle girmek isteyen Liverpool, Fransız yıldız için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

FIFA menajeri Marco Kırdemir PSG’den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe’nin yeni adresinin Liverpool olabileceğini öne sürdü.

Daha öne yaptığı yazılı açıklamada kulübüyle 2024 yazında sona erecek kontratını uzatmayacağını duyuran Mbappe’nin PSG tarafından satılmak istendiğini dile getiren Kırdemir, Liverpool’un bu transfer için çok istekli olduğunu belirtti.

Kırdemir ne söyledi?

Kırdemir Marca’ya yaptığı açıklamada Liverpool’un Mbappe’ye yönelik ilgisinin bir hafta içerisinde gündeme oturacağını belirtirken, “Liverpool Mbappe için Real Madrid ile rekabet etmeye hazır. Mbappe için 300 milyon euroluk bir servet ödemeyi düşünüyorlar” dedi.

Mbappe’nin bu teklifin resmiyete dökülmesi halinde vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Öte yandan PSG yönetiminin Mbappe’ye ilişkin tutumunu da değerlendiren Kırdemir, “Geçtiğimiz haftalarda Katarlı yöneticilerle görüştüğümde Mbappe’nin takımda kalacağından eminlerdi ancak aksi yöndeki açıklamanın ardından çok öfkelendiler. Şimdi Mbappe’yi bedelsiz bir şekilde kaybetmek istemiyorlar ve bu yüzden gelecek teklifleri dinlemeye hazırlar” dedi.