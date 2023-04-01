İngiliz devi geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoperi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılarak İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan ve takımının Serie A’da şampiyonluğa yürümesinde kilit rol oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’nin Liverpool’un radarında olduğu öne sürüldü. Fransız basınından Footmercato’da yer alan habere göre İngiliz ekibi yıldız oyuncuya olan ilgisini Napoli’ye resmi kanallardan iletti.

Kim Min-Jae’nin de Liverpool formasıyla Premier Lig’de oynamaya sıcak baktığı kaydedilirken, Jürgen Klopp’un takımının gelecek sezon büyük bir olasılıkla Şampiyonlar Ligi’nin dışında yer alacak olması başarılı stoperi düşündüren tek etken olarak öne çıkıyor.

45 milyona serbest

Fenerbahçe’den 18 milyon euro karşılığında ayrılan Kim Min-Jae’nin kontratında yaz aylarında kısa bir süre aktif olacak 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Kim Min-Jae’yi takımda daha uzun süre tutabilmek için oyuncuya serbest kalma bedeli içermeyen yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanan Napoli, bu sezon 27 maç sonunda 16 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Napoli’nin yanı sıra ülkesi Güney Kore’nin de en önemli oyuncuları arasında yer alan Kim Min-Jae, 2022 Dünya Kupası’nda da oynadı.