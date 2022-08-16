Arjantinli oyuncudan beklentiler fazla, ancak onun da bir ölümlü olduğu açık...

Lionel Messi, Arjantin için tılsımlı bir varlık olmaya devam ediyor, ancak Gabriel Batistuta, 2022 sınıfı tarafından paylaşılan bir sorumluluk olduğunu görmekten mutlu, çünkü kaptanlarının bir tanrı olmadığının farkında.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncunun hakkını veren efsane oyuncu, onun ölümlülerle aynı olmadığını ve en iyilerin bile zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu aktarıyor.

Messi bir kez daha milli takım kampında etrafında toplanmış yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip ve Batistuta, ülkesinin bir takım olması gerektiği görüşünde.

Messi, Arjantin Milli Takımı'nı taşıyor mu?

Efsanevi eski forvet Batistuta, La Nacion'a şu şekilde konuştu:

“Uzun bir süre boyunca bunu (tüm sorumluluğu) Messi'ye verdik ve onun adeta tanrı olduğunu düşündük.

"Daha sonra bu düşüncemizden dolayı kendimizi kınadık, ardından onun tanrı olmadığını gördüğümüzde onu kınadık. Messi, tabii ki Allah değil!"

"Şimdi bu değişti, çünkü bu adamların yanında kendini daha özgür hissediyor. Tabii ki top bende olsa Messi'ye verebilirsem, ona veririm.

"İki takım arkadaşım varsa, Messi'yi tercih ederim. Bu çocukların anladığı bu ve hepsi iyi oynuyor. Messi'ye veremezlerse başka bir yere vermeleri gerekiyor.

"Messi de aptal değil. Başkalarının senden her şeyi yapmanı beklediğinin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun?

"Peki ya hep birlikte yaparsak? Kulağa farklı geliyor ve farklı hissettiriyor.

"Gidin ve Messi'ye her şeyi harika oyuncularla paylaştığı (Pep) Guardiola'nın Barcelona'sında oynamayı mı yoksa tek başına oynayıp tüm golleri atmayı mı tercih ettiğini sorun.

"Bu yüzden, bu milli takımda tüm oyuncuların kişiliğini görmekten mutlu olur."

Messi daha ne kadar oynayabilir?

35 yaşındaki oyuncu, Paris Saint-Germain'de standartlarına göre sakin bir sezon geçirerek, diğerlerinin prestijli bir Altın Top için rekabet etmesini izleyecek ve 2005'ten bu yana ilk kez Ballon d'Or kısa listesine giremedi.

Bununla birlikte, ülkesi için göze çarpan bir oyuncu olmaya devam etti ve 162 maçta 86 gol atarak Batistuta'nın Arjantin gol rekorunu kırdı.

Beklenti; Messi'nin daha fazlasını yapması, çünkü bireysel olarak tarihin en iyi oyuncularından birisi.

"Messi bir uzaylı"

Batistuta, “40 yaşıma kadar oynamadım. O da devam edebileceğini gösterdi, öyleyse neden dursun. Hepimiz oynuyoruz çünkü bir amacımız var ve buradaki amaç dünyanın en iyisi olmak…

Sonsuza kadar, o bunu hak ediyor ve sanırım oyundan atılana kadar oynayacak.

"Gittiğini görmüyorum. Evet, fiziğin artık devam etmenize izin vermediği bir zaman gelir, ancak bu zihniyet yüzündense, o ve Cristiano Ronaldo kesinlikle çok farklı.

"Messi'nin yeteneği kimseyle kıyaslanamaz. Messi, bir uzaylı. Cristiano, zihniyeti ve çalışması nedeniyle diğerlerini geride bıraktı.

"Çoğu Cristiano gibi oynuyor, ama onun egosu var, hepimizin egosu olduğu gibi...

"Diego Maradona'nın ve Pele'nin de egosu vardı. Bu tür insalarda; fiziksel koşullar, yetenek, karakter, hırs, ego ve göze çarpıyorlar.

"Messi, bu Dünya Kupası'nda iyi oynayacak, çünkü onun etrafında artık çok daha iyi bir takım var" diyerek ülkesine ve Messi'ye olan inancını gösterdi.

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