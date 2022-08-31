Kırmızılar, takımda kalacağı düşünülen Hollandalı stoperini Almanya'ya gönderdi.

NE OLUYOR? Schalke; Blackburn, Bournemouth ve Mainz dahil olmak üzere birçok kulübün transfer etmek istediği genç futbolcuyu Liverpool'dan transfer etmeyi başardı. Hollandalı oyuncunun transferi tamamlandı ve Almanya'ya gitmesine izni verildi. Van den Berg, önümüzdeki sezonu Gelsenkirchen'de geçirecek. BÜYÜK RESİM: Van den Berg, bu sezon Liverpool'un dört Premier Lig maçında da yedek kulübesindeydi, ancak geçen bir buçuk sezonu Preston ile Championship'te geçirdi ve toplamda 66 maça çıktı. DAHA FAZLASI: Liverpool'un Van den Berg'in ayrılmasına izin verme kararı, Joel Matip'in sakatlıktan dönecek olmasından kaynaklanıyor. Tecrübeli stoper takıma dönemeseydi, genç oyuncu bu sezon Kırmızılar'da kalacaktı. 31 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü Kirkby'de takım arkadaşlarıyla antrenman yaparken görüntülendi, Curtis Jones ve Calvin Ramsay da antrenmana katıldı.

Üç Fotoğrafta Transfer

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Getty

Getty

KARAR: Liverpool, Van den Berg'in bu yaz ayrılması fikrine her zaman açıktı, ancak takımdaki bazı olumsuz gelişmeler bu transfere engel oldu.

Hollandalı oyuncu, son haftalarda yedek kulübesindeki yerini aldığında herkes onun kalabileceğini düşündü.

Ancak Schalke, 20 yaşındaki oyuncu için iyi bir şans olacak, çünkü hem lig hem de coşkulu taraftarın önünde oynayabilmek onun gelişimine büyük bir katkı sunacak.

Böylece, oyuncu kendisini en üst seviyede test edip yeniden İngiltere'nin yolunu tutabilecek.

LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızıların perşembe günü sona erecek transfer dönemi için son anda bir hamle yapıp yapmayacağını göreceğiz.

Jurgen Klopp, geçen hafta doğru oyuncu olursa yeni bir orta sahayla imzalamaya açık olacağını ima etti, ancak henüz herhangi bir hareket belirtisi yok.

Nat Phillips'in önümüzdeki birkaç gün içinde bazı talipleri olabilir, fakat şimdilik pek de bir şey yapılacak gibi görünmüyor.

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