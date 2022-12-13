Liverpool'un Enzo Fernandez'e yönelmesi, Carlo Ancelotti'nin takımını Jude Bellingham transferinde öne çıkardı.

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla göz dolduran genç yıldız Jude Bellingham'ın Dortmund'dan sonraki adresi büyük bir merakla beklenirken, İspanyol basınından Marca, tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği oyuncunun Real Madrid'e yakın olduğunu öne sürdü. Bu gelişmedeki en önemli etken ise Liverpool'un Enzo Fernandez'e yakın olması olarak gösterildi.

Habere göre Liverpool, Bellingham için Dortmund ile anlaşmakta zorlanırken, bu oyuncunun alternatifi olarak değerlendirilen, Enzo Fernandez'in 90 milyon euroluk serbest kalma bedeli İngiliz ekibini bu transfere yönlendiriyor.

Üst seviyede fark yaratıyor

Bellingham için Real Madrid'in en güçlü rakibi olan Liverpool'un bu transferden çekilmesi ise oyuncuyu İspanyol devine bir adım daha yaklaştırıyor.

Dünya Kupası'nda en üst seviyede bile fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu ortaya koyan Bellingham ile ilgilenen çok sayıda İngiliz kulübü olmasına rağmen Liverpool bu isim için en ısrarlı kulüp olarak öne çıkıyordu.

Bu sezon Dortmund formasıyla 15 Bundesliga karşılaşmasına çıkan Bellingham, bu maçlarda üç gol atarken iki kez de asist yapmıştı.