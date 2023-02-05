Liverpool'un unutulmaz oyuncusu teknik direktör Jürgen Klopp'a destek çıktı.

Liverpool'un efsane savunma oyuncusu Jamie Carragher eski takımının yaz transfer döneminde dört veya beş takviye yapması gerektiğini söyledi.

Liverpool problemlerinin sadece Jude Bellingham transferiyle çözülemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Carragher, tartışmaların odağındaki isim olan Jürgen Klopp'un ise devam etmesi gerektiğini söyledi.

Carragher ne söyledi?

"Jürgen Klopp'a gelene kadar Liverpool kadrosundaki herkesin değişmesi gerekiyor. Klopp ilk geldiğinde Liverpool ligde altıncı ya da yedinci sıradaydı. Bu noktadaki bir takımı zirveye taşıdı ve bunu tekrar yapmasını isterim. Liverpool'un içinde bulunduğu durumda sorumluluğu Klopp'a yıkmamak gerekiyor. Sorulması ve yanıtlanması gereken çok fazla soru var ancak hiçbir Liverpool taraftarının Klopp'tan daha fazla isteyeceği bir teknik direktörün olduğuna inanmıyorum"

Wolves deplasmanında 3-0 yenilen ve ligde adeta dibe vuran Liverpool şu anda 10. sırada yer alıyor. İlk dörtten 11 puan geride yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kolay görünmeyen Liverpool'un yaz transfer döneminde önemli takviyelerle kadrosunu büyük oranda yenilemesi bekleniyor.