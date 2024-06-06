Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına hız veren Atalanta Serie A'da forma giyen yıldıza yöneldi.

Teknik direktörlük görevine Arne Slot’un getirilmesinin ardından gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Liverpool’un Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson’u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Liverpool’un yanı sıra Newcastle United’ın da gündeminde olan Ederson, siyah-beyazlı kulüpte takımdan ayrılabilecek vatandaşı Bruno Guimaraes’in alternatifi olarak görünüyor.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola Liverpool’un Brezilyalı oyuncu için 45 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürerken, Atalanta bu teklife henüz yanıt vermedi.

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Atalanta 50 milyon istiyor

Ederson’un yanı sıra Teun Koopmeiners ile de ilgilenen Liverpool’da teknik direktör Slot’un sürekli üçüncü bölge presi yapan enerjik bir orta saha kurgusu hedeflediği ifade edildi.



Atalanta’nın Ederson için 50 milyon euro istediği öğrenilirken, Liverpool’un teklifini yükseltip yükseltmeyeceği ise henüz netleşmedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Serie A’da 36 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara altı gol ve bir asist sığdır. Takımıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Ederson Avrupa futboluna İtalyan takımı Salernitana ile adım atmıştı.