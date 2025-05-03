Liverpool dünyanın en iyi sağ bekini sadece 1 milyon euroya satmayı kabul edecek

Liverpool, yıldız bekini sözleşmesi bitmeden önce bırakmaya hazır ancak 1-2 milyon euro talep ediyor.

Real Madrid'in uzun süredir kadrosuna katmak istediği Trent Alexander-Arnold için yaz aylarında resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor. Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan İngiliz sağ bek, resmi olarak serbest kalmadan önce Santiago Bernabeu’ya katılabilir.

Yeni formatıyla Temmuz ayında ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası, takımlara turnuva öncesi özel bir transfer penceresi tanıyor. Bu durum, Alexander-Arnold’un Real Madrid kadrosuna daha erken katılmasını mümkün kılabilir.

Liverpool turnuvaya katılmadığı için oyuncunun sözleşmesi bitmeden önce ayrılmasına sıcak bakıyor, ancak kulüp bu transfer için bedelsiz onay vermeyecek.

Liverpool para istiyor

İspanyol basınına göre Liverpool, Real Madrid'den bu erken ayrılık için 1 ila 2 milyon euro arasında bir tazminat talep ediyor. Ayrıca Alexander-Arnold’un da kalan maaşından feragat etmeye istekli olduğu bildiriliyor. Bu durum, anlaşmanın önünü açıyor.

Real Madrid’in bu hamlede ısrarcı olmasının başlıca nedeni ise savunma hattındaki derinlik sorunları.

Lucas Vazquez'in tam kapasitede olan tek sağ bek olduğu kadroda, ACL sakatlığından yeni çıkan Dani Carvajal’ın turnuvaya tam hazır olmaması risk teşkil ediyor. Bu nedenle, Alexander-Arnold'un kadroya erken katılması, Carlo Ancelotti'nin elini güçlendirecek.

Anlaşmanın birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse, Alexander-Arnold yeni kulübüyle ABD'ye giderek Dünya Kulüpler Kupası'nda forma giyecek.