Liverpool'dan Real Madrid'in yıldızına 80 milyon euroluk teklif

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool, gözünü Brezilyalı hücum oyuncusuna çevirdi.

Liverpool, Real Madrid’in yıldız kanat oyuncusu Rodrygo’yu transfer etmek için yaz aylarında büyük bir girişim yapmayı planlıyor. Defensa Central’ın haberine göre İngiliz devi, Brezilyalı futbolcuyu Anfield’a getirmek istiyor.

Premier Lig'de bu sezon zirvede yer alan ve şampiyonluğa yaklaşan Liverpool, 70 golle ligin en golcü takımı konumunda. Manchester City gibi doğrudan rakiplerinden dahi 13 gol fazla atmış durumda olan Arne Slot’un takımı, hücum hattındaki bu etkileyici tabloya rağmen gelecek sezon için hücumda yeni bir hamle hazırlığı içerisinde.

Rodrygo’nun adı, özellikle Mohamed Salah ve Luis Díaz’ın olası ayrılıklarıyla birlikte anılıyor. Liverpool, bu iki yıldızın ayrılması halinde Rodrygo’yu hücum hattındaki boşluğu dolduracak ideal bir aday olarak değerlendiriyor.

Ancak transferde yalnız değiller. Manchester City’nin de Rodrygo ile ilgilendiği ifade edilirken, Real Madrid'in 24 yaşındaki yıldızla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Habere göre Liverpool, oyuncu için 80 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Liverpool'un tarzı parlamasını sağlayabilir

Rodrygo, 2019 yılında Santos’tan Real Madrid’e transfer olduğundan bu yana La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi’nde birçok kritik karşılaşmada önemli performanslar sergiledi. Özellikle Barcelona ve Atletico Madrid karşısında çıktığı maçlar ve Premier Lig ekiplerine karşı Avrupa sahnesinde yaşadığı deneyimler, onun İngiltere’de fazla bir adaptasyon süresine ihtiyaç duymadan başarılı olabileceğini gösteriyor.

Liverpool’un yüksek tempolu futbolu ve hücum oyuncularına tanıdığı özgürlük, Rodrygo’nun oyun tarzına oldukça uygun bir zemin hazırlıyor. Brezilyalı yıldız, yaratıcı oyun stili, içe kat eden hücum aksiyonları ve bire birdeki etkinliği ile Liverpool sisteminde rahatlıkla parlayabilir.

Ancak İspanyol devinin Rodrygo’yu 80 milyon euro gibi bir rakama satmak istemediği ifade ediliyor. Bu durumda Liverpool’un daha cazip bir teklif sunup sunmayacağı ya da farklı alternatiflere yönelip yönelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.