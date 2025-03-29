Liverpool'dan 100 milyon euroluk kardeş takım hamlesi

Liverpool'un da sahibi olan Fenway Sports Group (FSG) bir başka Avrupa ekibi Malaga'ya gözünü dikti.

Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group (FSG), Avrupa'da ikinci bir kulüp satın alarak çoklu kulüp modelini geliştirme hedefi doğrultusunda İspanyol ekibi Malaga ile ilgileniyor. İngiliz basınına göre, FSG bu alanda Manchester City’nin sahibi City Football Group ve Chelsea’nin sahibi BlueCo’nun izinden gitmeyi planlıyor.

FSG daha önce Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux’yu satın almak istemiş ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bordeaux, sonrasında iflas başvurusunda bulunmuş ve kısa sürede dördüncü lige kadar düşmüştü.

The Athletic'in haberine göre FSG, Şubat ayında İspanya’ya gerçekleştirdiği bir seyahatin ardından Malaga kulübünün çoğunluk hisselerini almak için girişimlere başladı. Kulübün yüzde 51’lik hissesi, Katarlı iş insanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani’ye ait durumda.

Planlar çakışabilir

Ancak FSG’nin bu planları, Katar Sport Investments (QSI) ile çakışabilir. Paris Saint-Germain’in de sahibi olan QSI, ESPN’in haberine göre kulübün tamamını almak üzere Al Thani ve kulübün yüzde 49’una sahip olan Bluejay Group ile yaklaşık 100 milyon euroluk bir anlaşma için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Malaga, 2011-12 sezonunda La Liga’yı dördüncü sırada tamamlamış, bir sonraki sezon ise teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükselmişti. Ancak 2019'dan bu yana finansal sorunlar yaşayan kulüp, 2022-23 sezonunda La Liga’dan düşmüş ve tarihinde ilk kez üçüncü lige kadar gerilemişti.

Geçtiğimiz sezon yeniden İspanya İkinci Ligi olan Segunda Division’a yükselen Malaga, şu anda teknik direktör Sergio Pellicer yönetiminde ligin 15. sırasında bulunuyor. Küme düşme hattının sadece yedi puan üzerinde olan takımın önünde sezon bitimine 10 maç var.

FSG’nin bu hamlesi başarılı olursa, Liverpool’un da dahil olduğu potansiyel bir çoklu kulüp yapısının ilk adımı atılmış olacak.