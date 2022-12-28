Liverpool, PSV'nin Hollandalı forveti Cody Gakpo'yu bonuslarla birlikte 44 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

NE OLDU? Kırmızılar, Hollanda için üç Dünya Kupası golü atan ve bu sezon PSV formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Gakpo'yu renklerine bağladığını duyurdu. Takımda şu anda hücum hattında Luis Diaz, Diogo Jota ve Roberto Firmino'nun sakatlığı bulunuyor. Hem bu sakatlıklar hem de rakip kulüplerin transfere olan ilgisi, Liverpool'u Gakpo için hemen harekete geçmeye itti.

BÜYÜK RESİM Liverpool şu anda ilk dördün dışında ve rakiplerinin potansiyel ocak ayı harcamalarına ayak uydurmak istiyor. Kırmızılar bu yüzden Gakpo'yu 2028'e kadar renklerine bağlamış durumda.

NE SÖYLENDİ? Gakpo, transferin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Antrenmanlara başlamayı ve bu muhteşem kulüp için oynamayı dört gözle bekliyorum.

"Gelip neler yapabileceğimi göstermeye çalışmak ve takımın geçmiş yıllarda yaptıklarından daha güzel anlar elde etmesine yardımcı olmak için burasının benim adıma harika bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Şahsen benim için burada gelişmek de iyi olacak. Burada birçok şey öğrenebileceğim harika oyuncular var."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty

Getty

BİLİYOR MUYDUNUZ? Gakpo, Dirk Kuyt'tan bu yana Liverpool formasıyla bir Premier Lig maçında forma giyen ilk Hollandalı forvet olacak.

GAKPO'YU NE BEKLİYOR? 23 yaşındaki oyuncu resmî olarak kayıt yaptırdıktan sonra mümkün olan en kısa sürede oynamak isteyecektir. Ancak Kırmızılar, Dünya Kupası macerasının ardından onu hemen sahaya sürme konusunda temkinli davranıyor.