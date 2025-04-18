Liverpool, Chelsea'nin Van Dijk hayallerini suya düşürdü

Liverpool, Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk ile sözleşme uzatırken bu durum Chelsea'nin Hollandalı futbolcuyla ilgili planlarını alt üst etti.

Liverpool'da Mohamed Salah'ın ardından Virgil van Dijk krizi de son buldu. Merseyside kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu durum Liverpool cephesinde büyük mutluluk yaşatırken İngiliz basınına göre bir başka Premier Lig devi Chelsea'nin planlarını bozdu.

Daily Mail'in haberine göre, Chelsea bir süredir Van Dijk'ın durumunu takip ediyordu. Maviler sezon sonunda iyi bir teklifle oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladı. Liverpool'un yeni sözleşme hamlesi Chelsea'yi çaresiz bıraktı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, PSG'ye elenirken Van Dijk'ın PSG Sportif Direktörü Luis Campos'la yaptığı görüşme de dikkat çekmişti. Fransız ekibinin 33 yaşındaki yıldıza talip olduğu konuşuldu. Ancak oyuncunun son imzası bu ihtimali de sonlandırdı.

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Liverpool uzun zamandır dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen ve alternatifini bulmanın çok zor olduğu oyuncusunu kadrosunda tutmayı başardı.

Merseyside ekibinde sekizinci sezonunu geçiren Van Dijk yeni imzasıyla Anfield'da 10 seneyi tamamlamayı hedefliyor.

Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Liverpool'un Salah'tan sonra Van Dijk ile de sözleşme uzatması gelecek sezon planlarını şimdiden şekillendirmişe benziyor. İngiliz kulübü iç transferdeki önemli hamleleriyle gelecek sezon da şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olacak.