Liverpool - Chelsea: İki kusurlu takım arasındaki mücadele nasıl berabere sonuçlandı

2025/26 Premier Lig sezonu sona yaklaşırken, özellikle sırasıyla Premier Lig şampiyonu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olarak bu sezona başlayan Liverpool ve Chelsea’nin bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergilediğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hafta sonu Anfield'da oynanan maç, birbiriyle kafa kafaya giden iki kusurlu takımın mücadelesiydi. Her iki takım da kadro olarak büyük potansiyele sahipti, ancak Arsenal ve Manchester City gibi takımlarla rekabet edebilmek için bir üst seviyeye çıkmalarını sağlayacak bazı unsurlar eksikti.

Ev sahibi Liverpool, Slot'un alışılageldiği 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı; sakat olan Allison'ın yerine kalede Mamardashvili yer aldı. Jones sağ bekte maça başlarken, Konate, Van Dijk ve Kerkez savunma hattını tamamladı. Gravenberch ve Mac Allister, Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha ve Gakpo'dan oluşan dörtlü forvetin arkasında orta sahanın pivotu olarak maça başladı.

Chelsea de benzer bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı; Sanchez'in yerine kalede Jorgensen yer aldı. Hato, Colwill, Fofana ve Gusto dörtlüsü savunmayı oluşturdu. Caicedo, Santos ile birlikte orta sahada oynadı; Cucurella, Enzo, Palmer ve Joao'dan oluşan dörtlü ise hücumda yer aldı.

CHELSEA'NIN TEKNİK KALİTESİ, BERABERLİĞİ SAĞLAYAN FAKTÖR OLDU

Erken bir gol yese de Chelsea, soğukkanlılığını yeniden kazanmayı başardı ve 3-2-5 dizilişiyle oyun kurmaya çalıştı. Chelsea'nin top hakimiyetindeki yapısı, Liverpool'un top hakimiyetinde olmayan 4-4-2 dizilişine karşı doğal bir üstünlük yarattı. Bunun nedeni, ilk hattaki 3'e 2 üstünlüğü, Liverpool'un orta saha ikilisine karşı kutu orta saha ve Joao Pedro'nun derinlere inerek +1 oluşturmasıydı. Bu da Chelsea'nin orta sahadaki kontrolünü daha da artırdı.

Chelsea'nin top hakimiyetini elinde tutması ve ev sahibi takımı uzun süre kendi sahasına hapsetmesi, Anfield seyircisinden sürekli bir homurtu kopardı. Seyirciler, özellikle de takımlarının topu geri kazanma yönündeki birçok başarısız denemesinin ardından, Chelsea'nin sürekli paslaşarak Liverpool oyuncularını sık sık boşuna koşuşturmaya zorlamasından dolayı izledikleri oyuna öfkeleniyordu. Özellikle Caicedo ve Santos'un orta saha ekseni olarak akıcı bir uyum içinde hareket etmesi, Liverpool'un presini tuzağa düşürerek ve tıpkı bıçağın tereyağını kesmesi gibi bu presin içinden geçerek yönlendirdi.

Caicedo, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Maresca'nın Chelsea'ye bir "yapı ve kimlik" kazandırdığını ve bunun bugün bile oyuncuların kas hafızasına kazınmış olduğunu itiraf etti; bu durum bu maçta da açıkça görüldü.

Maresca'nın dogmatik 3-2 temel dizilişinden gelen oyun kurma kalıpları, bu Chelsea oyuncularının zihninde yaşamaya devam ediyor ve Liverpool'a karşı sergilenen performans, bunu ince bir şekilde hatırlattı. Chelsea oyuncuları, Liverpool'un zayıflıklarını sonuna kadar kullanırken, oyuna geri dönmeyi başardıkları anlarda, sanki hareket halindeki bir şiir gibi, çoğu zaman iyi yağlanmış bir makine gibi işlediler.

Newcastle yenilgisinin ardından yeni bir pres taktiği denediğini itiraf eden ve işleri çok hızlı değiştirmeye çalışan Liam Rosenior'un aksine, "süreklilik" konusunda deneyimsizliğini ortaya koydu; bu da sonuçta oyuncuların onun taktiğine olan güvenini kaybetmesine yol açtı ve sonunda işinden olmasına neden oldu.

Öte yandan, şu anki geçici teknik direktör Callum McFarlane, Leeds'e karşı oynanan ilk maçtan itibaren Maresca'nın otomatik hareketlerini akıllıca kullanmayı başardı ve Chelsea takımının biraz ivme kazanmaya başlaması şaşırtıcı değil. Her ne kadar bu ivme çok az ve çok geç olsa da, en azından bir sonraki Chelsea teknik direktörünün üzerine inşa edebileceği temelleri atıyor.

CUCURELLA'NIN ARKADAN YAPTIĞI KOŞULAR LIVERPOOL'U ZORLADI

Cucurella, sakatlık nedeniyle bu maçı kaçıran Chelsea'nin dört kanat oyuncusunun yokluğunda, Chelsea'nin sol kanadında geniş koşucu rolünü üstlendi. Bu maçta Cucurella'nın hareketlerini özellikle tehlikeli kılan şey, koşularının zamanlamasıydı. Alanı erken işgal etmek yerine, Liverpool'un savunma hattı topa doğru kaydıktan sonra sık sık Jones'un kör noktasına ulaştı.

Chelsea, Caicedo'nun uzun paslarıyla bu hareketleri defalarca değerlendirmeye çalıştı. Maç ilerledikçe, doğal olarak bir defans oyuncusu değil, orta saha oyuncusu olan Jones'un Liverpool'un geçici sağ bek olarak oynamasını değerlendirmeye yönelik net bir oyun şeması ortaya çıktı.

Bunun nedeni, doğal olmayan bir savunma pozisyonunda oynayan çoğu oyuncunun genellikle omuz kontrolü yapmakta, kör noktadaki hareketleri savunmakta ve koşuları etkili bir şekilde takip etmekte zorlanmalarıdır; bu nedenle bu plan teoride mantıklıydı ve golle sonuçlanmasa da maç boyunca Liverpool savunmasını defalarca tehdit etti.

Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane, maç sonrası bunu kabul etti: “Cucurella bir kanat oyuncusu değil. Bana daha önce o pozisyonda oynadığını söyledi, ancak sol bek oynadığında veya orta sahaya girdiğinde bile, topun olmadığı yerlerdeki hareketleri, zamanlaması ve ne zaman yapması gerektiğini anlaması gerçekten çok kaliteli. Bu yüzden, onu o pozisyonda oynatarak rakibin zayıf noktalarını ortaya çıkarabileceğimizi biliyorduk. Asist yapamaması ve rakibe çok fazla sorun yaratamaması şanssızlıktı.”

LIVERPOOL'UN TOP SAHİBİ OLMADIĞI ZAMANLARDAKİ YAPISAL SORUNLARI YENİDEN GÖRÜNTÜLENİYOR

Arne Slot'un takımı, bu sezon teknik açıdan üstün takımlarla karşılaştığında sürekli zorlandı. Manchester City ve PSG'ye karşı arka arkaya alınan yenilgiler, Chelsea maçı öncesinde bile bu durumu doğruladı. Bu teknik takımlar, rakip takımın dizilişindeki en ufak boşlukları, rakibin boşlukları hızlı kapatamadığı, akılsızca pres yaptığı veya presleri aşıldığında yapısal olarak yeniden toparlanamadığı durumlarda değerlendirmek üzere oluşturulmuş elit bir pozisyonel yapıya sahiptir. Liverpool, genel olarak daha üstün kalitesinden dolayı zayıf rakiplere karşı bu durumdan sık sık kurtuluyor, ancak üst düzey takımlara karşı durum genellikle farklı oluyor.

Chelsea, Slot yönetiminde artık bir kalıba dönüşen bu tekrarlayan sorunlardan kesinlikle yararlanmayı başardı; zira Liverpool’un savunma düzeni içinde defalarca boşta kalan bir oyuncuyu bulabildiler. Liverpool’un en büyük sorunu, sadece Chelsea’nin presin içinden geçerek oynaması değil, presin kendisinin yeterince kompakt olmamasıydı. Birinci ve ikinci hat arasındaki mesafeler defalarca çok geniş kaldı; bu da Chelsea’nin sadece bir veya iki pas kombinasyonunun ardından boşta kalan oyuncuya ulaşmasına imkân verdi.

Birçok kez, Liverpool'un forvet ikilisi orta sahanın desteği yeterince hızlı gelmeden agresif bir pres uyguladı ve bu da sık sık Liverpool'un hatları arasındaki mesafelerin açılmasına neden oldu. Pivot olarak oynayan Mac Allister ve Gravenberch, Chelsea'nin pivotlarına atılmak mı yoksa merkezi pas yollarını korumak mı gerektiğinden emin olamadıkları için sık sık ikilemde kaldılar.

SONUÇ

Birçok yönden, maç her iki kulübün de şu anki durumunun bir yansıması gibi hissettirdi. Maçın sonunda, sonuç her iki tarafı çevreleyen genel algıyı pek değiştirmedi, ancak performansın kendisi çok şey ortaya koydu. Chelsea açısından bu performans, kulüp nihayet teknik direktörlük durumunu istikrara kavuşturur ve takımda halihazırda yerleşik olan pozisyonel ilkeleri geliştirirse, bu genç kadronun potansiyel tavanının ne olabileceğine dair ipuçları verdi. Ancak Liverpool için, teknik açıdan üstün takımlara karşı tekrarlayan top kaybı sorunları, gelecek sezon Avrupa'nın elitleri arasında yeniden yerlerini alabilmeleri için Arne Slot'un hızla çözmesi gereken bir alan olmaya devam ediyor.



