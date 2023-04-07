İngiltere Premier Lig'de 30. haftada dev bir maç bizi bekliyor. Liverpool, lider Arsenal'i ağırlıyor.

Dünyanın en çok izlenen ligi olan Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Arsenal ile Manchester City'nin kıyasıya şampiyonluk yarışına girdiği Ada'da, pazar günü futbolseverleri büyük bir maç bekliyor.

Lider Arsenal, Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde eski günlerini arayan Liverpool'a konuk oluyor.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Artık çıkışa geçmek isteyen Liverpool, 9 Nisan Pazar günü saat 18.30'da lider Arsenal'i konuk ediyor. Anfield Road'da oynanacak mücadeleyi hakem Paul Tierney yönetecek.

Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.