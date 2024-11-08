Liverpool aradığı sol beki buldu ama 100 milyon euroya yakın bonservis talep ediliyor!

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Liverpool, Bournemouth'un Macar sol bekiyle yakından ilgileniyor.

Premier Lig'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Chelsea'nin ardından, Bournemouth'un Macar sol beki Milos Kerkez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezonki etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçen yıl AZ Alkmaar'dan transfer olan Kerkez, ilk sezonunda başarılı bir performans sergilemişti ve bu sezon Manchester City karşısındaki galibiyette yaptığı iki asistle dikkatleri iyice üzerine çekti.

Eski Manchester United gözlemcisi Mick Brown, Football Insider’a yaptığı açıklamada, birçok kulübün Kerkez ile ilgilendiğini belirtti. Brown, "Chelsea, geçen sezon da onunla ilgileniyordu ve bu ilgi devam ediyor. Liverpool da gelişimini yakından izliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Bournemouth, genç yeteneğini kaybetme konusunda isteksiz. Brown, Bournemouth'un oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti talep edebileceğini ve sol bek pozisyonunda nitelikli oyuncu eksikliği nedeniyle fiyatın daha da artabileceğini belirtti.

Robertson'un yerine düşünülüyor

Kerkez, son 18 aydır Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola yönetiminde adından söz ettiren bir performans sergiliyor. Liverpool'un ilgisi, Andy Robertson ve Kostas Tsimikas'ın kadrodaki geleceğiyle de bağlantılı olabilir. Robertson'ın sözleşmesinin bitimine 18 ay kalmış durumda ve Kerkez, genç ve dinamik bir sol bek olarak Robertson'ın yerini alabilecek potansiyele sahip. Defansif yetenekleri güçlü olan Kerkez, aynı zamanda hücumda da etkili olabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.

Chelsea’nin de genç oyuncuya ilgisi sürüyor, ancak transferin gerçekleşmesi için Ben Chilwell’in yanı sıra Marc Cucurella’nın da ayrılması gerekebilir. Bununla birlikte, Kerkez’in ilk 11’de düzenli oynama garantisi olmadıkça Chelsea yerine Liverpool'u tercih etmesi muhtemel görünüyor.