Orta sahasını yenilemek isteyen Jürgen Klopp, Arjantin ile Dünya Kupası’nı kazanan yıldıza kanca attı.

Premier Lig’de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Liverpool, orta sahasını Brighton’un Arjantinli yıldızı Alexis Mcallister ile güçlendirmek istiyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre takımdan ayrılmak üzere olan Naby Keita ve James Milner’ın yerini doldurmak isteyen Liverpool, Mcallister için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

TyC Sports’ta yer alan habere göre Liverpool ülkesiyle Dünya Kupası’nı kazanma başarısı gösteren yıldız oyuncu için 70 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.

7 milyon sterline gelmişti

Roberto De Zerbi’nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Brighton adına bu sezon 10 gol atan Mcallister, takıma Ocak 2019’da Arjantin Ligi ekiplerinden Argentinos Juniors’tan 7 milyon sterline transfer olmuştu.

Roberto De Zerbi hafta içinde yaptığı açıklamada Caicedo, Mcallister ve Mitoma gibi bazı oyuncuları kaybedebileceklerini söylemişti.

Gelecek sezon için Dortmund’dan Mahmud Dahoud ile anlaşmaya varan Brighton’un, kaleci dışında tüm mevkilere transfer arayışında bulunan Liverpool’dan gelmesi muhtemel 70 milyon sterlinlik teklifi kabul etmesi bekleniyor.