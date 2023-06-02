Orta sahasını güçlendirmek isteyen Jürgen Klopp’un takımı aradığı ismi Premier Lig’de buldu.

Premier Lig’de sezona erken havlu atan ve gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Liverpool’un Brighton formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexis Mac Allister’ı 90 milyon euroya yakın bir ücretle kadrosuna katacağı öne sürüldü. İki tarafın anlaşmaya vardığı belirtilirken, kulüplerin de anlaşmasının ardından transferin resmen duyurulması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre kontratında serbest kalma bedeli olmayan Mac Allister için taraflara önümüzdeki haftaya dek uzlaşacağı tahmin ediliyor.

Bu sezon 10 gol attı

Lionel Messi önderliğinde Katar’da Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın önemli bir parçası olan Mac Allister, İngiliz ekibine Arjantin’in Argentinos Juniors takımından transfer olmuştu.

Bir dönem kiralık olarak Boca Juniors forması da giyen 24 yaşındaki orta saha bu sezon takımıyla 35 Premier Lig karşılaşmasına çıkarken, bu maçlara 10 gol ve iki asist sığdırmıştı.

De Zerbi’nin göreve gelmesinin ardından göze hoş gelen bir futbol oynayan Brighton’ın en etkili isimlerinden biri olan Mac Allister’ın Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp tarafından da çok istendiği biliniyor.