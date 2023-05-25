Sözleşmesinin son günlerine giren ve Liverpool’a veda eden Brezilyalı golcü, kulüp çalışanlarına 200 hediyelik çok özel bir jest yaptı.

Liverpool forması giydiği dönemde büyük başarılara imza atan ve sezon sonunda kontratının bitimiyle birlikte takımdan ayrılacak olan Brezilyalı golcü Roberto Firmino, takım arkadaşları, arkadaşlarının ailesi ve kulüp personelleri için 200 hediye kutusu hazırladı.

İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre Firmino’nun bu jesti Liverpool’da duygusal anlar yarattı.

Liverpool forması giydiği 361 maçta takımı adına 110 gol atan ve hem çalışkanlığıyla hem de oyun zekasıyla göz dolduran Firmino sevdikleri için hazırladığı hediye kutusuna, “Bu hikayenin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim” notu düştü.

Herkesi duygulandırdı

Hediye kutuları hediyenin yanı sıra imzalı Firmino forması ve bir şişe parfüm içerirken yıldız oyuncunun bu davranışı birçok kulüp çalışanını duygulandırdı.

Liverpool’a olan saygısından ötürü şu ana dek hiçbir takımla resmi transfer görüşmesi yapmayan Firmino’nun kısa süre içerisinde farklı takımlarla masaya oturması bekleniyor.

Durumu Real Madrid ve Barcelona tarafından da yakınan takip edilen Firmino’nun Avrupa’daki kariyeri 2015 yılında Bundesliga takımlarından Hoffenheim’a transferiyle başlamıştı.