Liverpool, 75 milyon euroluk Nunez transferini açıklamaya hazırlanıyor; sözleşme 6 yıllık

22 yaşındaki Uruguaylı forvet, Benfica'dan transfer olduğunda Liverpooltarihinin en pahalı transferi olacak.

Darwin Nunez, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Benfica ile 100 milyon Euro'ya anlaştı.

Kırmızılar, 22 yaşındaki Uruguaylı forvet için bir transfer savaşını kazandı ve hem Portekiz kulübü hem de oyuncu ile şartları kabul etti.

Pazartesi günü bir sağlık kontrolü yapılacak ve Nunez, 2028 yılına kadar bir sözleşme imzalayacak.

Nunez Liverpool'a: Transfer ücreti ve sözleşme

Anlaşma ilk olarak 75 milyon Euro olsa da bonuslarla 100 milyon Euro'yu bulacak.

Bu, Nunez'i Liverpool'un tarihindeki en pahalı transfer yapacak. Sadio Mane ve Mo Salah'ın olası ayrılmaları öncesinde takviyelerle hiçbir masraftan kaçınmıyorlar

Nunez'in Liverpool oyuncusu olarak açıklanmasından önce, sadece formaliteler kaldı ve kulüp, Manchester United da dahil olmak üzere bir dizi başka takımı yendi.

Anlaşmanın bir diğer büyük kazananı, Nunez'in eski takımının Almeria. İspanyol ekibi Benfica'nın elde ettiği kardan yüzde 20'sini alacak.

Benfica'nın 2020'de 22 milyon Euro'ya (19 milyon £/23 milyon $) sözleşme imzalamasıyla Almeria, en az 9 milyon € (7 milyon £/9 milyon $) kazanacak.

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