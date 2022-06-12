Barcelona, Liverpool'un rekor bedelle transfer edeceği Nunez'i nasıl 15 milyon sterlin'e elinden kaçırdı?

Benfica yıldızının yakında en az 75 milyon sterline Anfield'a gitmesi bekleniyor.

Benfica yıldızı Darwin Nunez, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri ve muhtemelen Liverpool'a yüksek bir bonservisle transfer olacak.

Benfica, bu transferden oldukça kar elde etmeyi umuyor ancak başka bir Avrupa kulübü neler olacağını merakla bekliyor.

22 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda Lizbon devi adına çıktığı tüm müsabakalarda, Primeira Liga'da 28 maçta 26 ve Şampiyonlar Ligi'nde altı gol olmak üzere 34 gole ulaştı. Suarez ve Cavani gibi iki Uruguaylı vatandaşını geride bıraktı.

Suarez aslında bir süredir vatandaşının hayranı, hatta Avrupa'ya gelişinden kısa bir süre önce Nunez'i transfer etme önerisiyle Barcelona'ya bile gidiyor.

Elbette bu öneri dinlenseydi ne olacağı bilinmiyor.

Suarez, 2021'de gazeteci Gerard Romero'ya "Nunez, Almeria'dayken Barcelona'ya ondan bahsetmiştim" dedi.

"Bana sordular ve 'Buna bir göz atın, onda ilginç bir şey var' dedim ama 'Hayır, Almeria'da, çok genç' dediler.

Şimdi 80 milyon sterlin, 90 milyon sterlin veya 100 milyon sterlin ödemek yerine, o zamanlar onun için 15 milyon sterlin veya 20 milyon sterlin ödeyebilirlerdi.”

Barca'nın kaybı elbette Benfica'nın kazancıydı, ancak Uruguay da yeni forvetini bulduğu için heyecanlandı.

Son on yıldır Suarez ve Cavani, Uruguay'ı arka arkaya üç Dünya Kupası'na ve 2011 Copa America'da zafere taşıdı.

Ancak yıldız çiftin sonu yaklaşıyor. Her iki adam da 35 yaşına girdi ve uluslararası düzeydeki son dansları en azından yıl sonunda Katar'da yapılacak Dünya Kupası olacak.

Uruguay için ne mutlu ki, Nunez'in ortaya çıkması sayesinde öndeki gelecek artık kasvetli görünmüyor.

Genç oyuncu, kendisini gerçekten seçkin bir forvet olarak kabul ettirdi ve küresel bir yıldız olarak onların ayak izlerini takip etmek için gereken her şeye sahip görünüyor.

🤔 Sizce Darwin Nunez, Liverpool'da başarılı olabilir mi? pic.twitter.com/6hmDtaiR4L — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 11, 2022

21 yaşındaki oyuncunun onlarla birçok ortak noktası var. Suarez ve Cavani gibi o da Brezilya sınırında, Artigas'ın tarım merkezinde büyüyen küçük bir kasaba çocuğu.

Nehir kenarındaki yoksul mahallenin yerlisi Barrio Pirata, Penarol ile yaptığı ilk denemede başarısız oldu, ancak daha sonra, 15 yaşındaki çocuğu Montevideo'ya kulübün gençlik akademisinde ağabeyi Junior'a katılmaya götüren eski Uruguaylı yıldız Jose Perdomo'nun çabaları sayesinde başarılı oldu. .

15 yaş altı hocası Robert Lima, Ovacion'a şunları anlattı: "Uyum süreci zordu, ki bu neredeyse her zaman olur, daha çok kuzeyden gelen çocuklar için."

Gerçekten de, Junior aile sorunları nedeniyle Penarol'dan ayrıldığında Darwin neredeyse Artigas'a geri döndü.

Nunez, Referi'ye verdiği demeçte, "Kardeşim Penarol A takımıyla antrenman yapıyordu ama ayrılmak zorunda kaldı" dedi.

“Ben de Artigas'a dönecektim ama bana 'Burada kal, senin bir geleceğin var' dedi. Gidecek olan benim.'"

Nunez Manya'da çalışmaya devam etmeye karar verdi ve azimliliği, Kasım 2017'de ilk maçına 18 yaşındayken çıkmasına yol açtı.

Genç, Penarol'un 2017 ve 2018'de üst üste Uruguay şampiyonluğu kazanmasına ve 2019 Apertura'daki zaferine yardımcı oldu. Almeria'ya 5.4 milyon Euro'ya transfer olarak kulübüne de para kazandırmış oldu.

İspanya'daki ilk sezonunda 32 maçta 16 gol attı ve Almeria'ya katkıda bulundu.

Sadece 1 yıl sonra Benfica'ya 24 milyon Euro'ya transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan ve dönemin Benfica patronu Jorge Jesus'un kadrosuna zamanla girdi ve Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Liverpool eşleşmesinde parladı.

Jesus, 2020'de imza attıktan kısa bir süre sonra Nunez ile ilgili olarak, "Benfica'da oyun hakkında benden öğrenecek daha çok şey var; ancak karar verme, yürütme, bitirme ve hız konusunda tüm bu yeteneğe sahip" dedi.

"Benfica tarihindeki en pahalı oyuncu ama Benfica'dan ayrılan en pahalı oyuncu da olabilir.

"Bu çocuk dünyanın en iyisi olacak ve ne yazık ki onu yakında kaybedeceğim."

Nunez, bir sonraki adımını atmaya hazırlanırken artık dünyanın en iyi oyuncularıyla oynayacak ve bu da daha da çok gelişebileceği anlamına geliyor.

Böyle elit futbolcuların yanında herkesi etkilemek kolay bir iş olmayacak, ancak yıldız forvet buna alışık.

Suarez ve Cavani gibi isimlerle Uruguay'da rekabet etti. Luis Diaz, Salah veya Jota gibi oyuncularla da rekabet etmekten korkmayacak. Hatta onlardan bir şeyler öğrenerek oyununa yeni şeyler ekleyecek.