Liverpool 58 milyon euroluk ilk büyük transferini gerçekleştiriyor

Liverpool, Dean Huijsen transferi için önümüzdeki günlerde resmi hamlesini yapacak.

Virgil van Dijk’in yeni sözleşme imzalamasına rağmen, Arne Slot’un kadrosuna bir savunma oyuncusu daha eklemek istemesi Liverpool'un transfer planlarında öncelik kazanmış durumda. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Van Dijk’in yanı sıra, Ibrahima Konate henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı. Joe Gomez'in de yaşadığı sakatlık sorunları, stoper hattında derinlik ihtiyacını artırıyor.

Bu bağlamda Liverpool, Premier Lig’de Bournemouth formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Dean Huijsen’in peşine düştü. Hollandalı savunmacı, sezon boyunca sergilediği istikrarlı oyunla sadece Liverpool’un değil, Arsenal ve Chelsea gibi diğer Premier Lig devlerinin de radarına girdi.

Fabrizio Romano, Huijsen’in durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Romano’ya göre, Real Madrid oyuncunun yeteneklerini takdir etse de, Huijsen’in transferine dair kararsız. Romano, “Real Madrid Huijsen konusunda çok istekli değil. Yaz aylarında stoper transferine dair nihai kararlarını vermediler. Bu da İngiliz kulüplerinin işine yarıyor” ifadelerini kullandı.

Bournemouth'ta parladı

Romano, Liverpool’un da içinde bulunduğu üç büyük İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Huijsen’in temsilcileriyle tekrar tekrar temasa geçeceğini belirtti. Genç savunmacının sözleşmesinde yer alan 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi nedeniyle pazarlık avantajı oyuncu cephesinde bulunuyor.

Dean Huijsen’in Bournemouth istatistikleri de ne denli değerli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. 2024/25 Premier Lig sezonunda 27 maça çıkan oyuncu, 2 gol atarken 2054 dakika süre aldı. Pas isabet oranı yüzde 84 olan genç yıldız, maç başına ortalama 1.45 top çalma ve 7.19 uzaklaştırma istatistiğiyle oynadı.

Analist Ben Mattinson tarafından “sansasyonel” olarak nitelendirilen Huijsen, genç yaşına rağmen deneyimli bir stoper gibi oynuyor ve İngiltere’de kısa sürede büyük etki yaratmış durumda. Bu özellikleri, onu Liverpool’un defans hattına mükemmel bir ekleme adayı haline getiriyor.

Liverpool’un Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk gibi isimlerle sözleşme yenileme sürecinde olması, yaz dönemini kadro yapılanması açısından oldukça hareketli geçireceğini işaret ediyor. Dean Huijsen transferi, bu yeniden yapılanmanın önemli bir parçası olabilir.