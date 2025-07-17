Liverpool 142 milyon euroluk 'canavar forvet' için devrede

Liverpool, bu yaz yeni bir forvet transferi için gözünü oldukça yüksek seviyelere dikmiş durumda. Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Julian Alvarez isimleri ön planda yer alırken, özellikle Alvarez için yapılan yorumlar Anfield yönetiminin büyük bir hamleye hazırlandığını gösteriyor.

Anfield ekibi için İsveçli yıldız Isak uzun süredir hayal edilen bir transfer. Geçen sezon Premier Lig’de 23 gol atan Isak, yalnızca Mohamed Salah’ın gerisinde kaldı. Ancak Newcastle United, oyuncuyu bırakmaya istekli değil ve yalnızca 150 milyon sterlinlik astronomik bir teklif durumunda masaya oturabileceklerini belirtti.

Bu yüksek bedel nedeniyle Liverpool’un başka alternatiflere yönelmesi muhtemel görünüyor.

Liverpool’un listesinde yer alan bir diğer isim Hugo Ekitike. Ancak bu transferde de zorluklar var. Çünkü Newcastle, Eintracht Frankfurt forması giyen Ekitike için devrede. Alman kulübüyle görüşmeler devam ederken, Fabrizio Romano’ya göre Liverpool da oyuncu için teklif sundu. Newcastle’ın Isak’ı elinde tutması durumunda Ekitike’yi kaptırabilirler.

142 milyonluk ‘canavar’ hedef: Julian Alvarez

Öte yandan Liverpool’un gerçek anlamda “rüya transferi” ise Julian Alvarez. Anfield Watch muhabiri Bence Bocsak’ın aktardığına göre, Arjantinli forvet hala Liverpool’un radarında. Alvarez, Atletico Madrid’e sadece bir yıl önce Manchester City’den transfer olmuştu ve İspanyol kulübün onu hemen elden çıkarması pek olası değil. Ancak sezon başında 142 milyon sterline kadar çıkabilecek bir tekliften bahsedilmişti.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 29 gol atıp sekiz asist yaptı. Bu performansıyla Isak’tan iki gol daha fazla attı. City’deki son sezonunda da 19 gol ve 14 asistlik bir performans göstermişti. Hem bitirici hem oyun kurucu özellikleriyle Firmino’yu anımsatan bir profile sahip olan Alvarez, Salah ve Gakpo gibi oyuncularla birlikte hücum hattında büyük bir sinerji yaratabilir.

Verilere göre Alvarez neden önde?

İstatistikler, Alvarez’in sadece golcü değil, aynı zamanda yaratıcı bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. İsveçli Isak, 90 dakikada daha fazla gol atsa da Alvarez’in maç başına daha fazla anahtar pas, ilerleyici pas ve şutla sonuçlanan aksiyon ürettiği görülüyor. Bu, onu sadece bir bitirici değil, aynı zamanda oyunu şekillendiren bir hücum lideri yapıyor.

Liverpool’un stratejisi ne olacak?

Liverpool’un bu üç isimden hangisine yönelip yönelmeyeceği, kulübün bu yazki bütçesine ve önceliklerine bağlı. Ancak Alvarez’in hem Avrupa’da hem de Premier Lig’de kendini kanıtlamış olması, onu Ekitike ve Isak’ın önüne koyuyor. Pablo Gonzalez’in “canavar” olarak tanımladığı, Roy Nemer’in ise “dünyanın en iyi forveti” dediği Julian Alvarez için kırmızıların bu yaz büyük oynaması bekleniyor.