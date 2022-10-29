Manchester United'ın Arjantinli stoperi Lisandro Martinez, İspanyol vatandaşlığı da bulunan ve alt yaş kategorilerinde İspanya için oynamasına rağmen A milli takım tercihini Arjantin'den yana kullanan Alejandro Garnacho'nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

ESPN'e verdiği demeçte Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nın ardından milli formaya veda edeceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Martinez, Messi'yi bırakmayacaklarını belirtti.

"Garnacho'nun geleceğine ilişkin her şey ona ve ne kadar çalıştığına bağlı. Henüz çok genç ve burada öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Süre almanın kolay olmadığı bir takımda ama anı değerlendirmeli, tavsiye istemeli ve ekstra antrenmanlar yapmalı.

Potansiyelinin tavanı yok ve hem Manchester United'a hem de Arjantin'e birçok maç kazandıracağına eminim.

Messi'ye gelince... Onun Dünya Kupası'nı kazanması için elimizden geleni yapacağız ve sonuç ne olursa olsun onu bırakmayacağız. Dünya Kupası için harika bir hazırlık yapıyor. Son dönemde onu oldukça mutlu görüyorum ve oynadığı oyundan keyif aldığını izlerken hissedebiliyorum.

Onun için bir savaşa gideceğiz"