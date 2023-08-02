Lisandro Martinez, kaleci Andre Onana'nın Harry Maguire'a sert çıkışıyla ilgili yorumda bulundu.

Onana, Maguire'a vurdu

Kaleci, takım arkadaşlarından çok şey talep ediyor

Martinez Onana'nın arkasını kolluyor

NE OLDU? Kamerunlu kaleci, Inter'den yaz transfer döneminde Manchester United'a yaptığı 48 milyon Sterlin'lik (62 milyon $) transferinin ardından sezon öncesi hazırlık maçlarında topu oyuna sokma becerileriyle etkileyici bir performans sergiledi. Onana ayrıca Dortmund ile oynanan hazırlık karşılaşmasının bir bölümünde, hata yapan Harry Maguire'ı azarlamak için kalesinden koşarak çıktı. Bu olay daha sonra manşetlere taşındı. Ancak takımın stoperi Lisandro Martinez bunu "futbolun bir parçası" olarak görüyor ve Onana'nın davranışlarında yanlış bir şey olmadığını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Martinez, yaşanan olayla alakalı şu yorumu yaptı: "Onun için daha iyi, daha iyi. Odaklanırsanız takım arkadaşlarınızla da savaşabilirsiniz, herkesin gerçekten keskin olduğundan emin olmalısınız. Bu pozisyonda hiçbir şey olmadı. Bu, futbolun bir parçası."

BÜYÜK RESİM: Martinez daha önce Ajax'ta görev yaptıkları süre boyunca Onana ile birlikte oynamıştı. Arjantinli savunmacı, kaleciyi "büyük kişilik" olarak nitelendirdi ve Onana'nın, United'da en üst düzeyde başarılı olmasını diledi:

"O büyük bir kişiliğe sahip. Baskıyla başa çıkabiliyor, gerçekten pozitif. O bir lider. Zaten Manchester United'ın tarzı da bu."

İKİ FOTOĞRAF:

Getty/GOAL

Getty

SIRADA NE VAR? Onana, sezon öncesinde United için iki kez forma giydi ve Real Madrid ile Dortmund maçlarında mağlubiyetler aldı. Kaleci, Erik ten Hag'ın oyun tarzına olabildiğince çabuk uyum sağlamayı hedefliyor.