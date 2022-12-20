Arjantin efsanesi Lionel Messi, pazar günü Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Instagram'da yaptığı bir paylaşımla bir rekor daha kırdı.

NE OLDU? Messi, pazar günü Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak nihayet hayalini gerçekleştirdi. Kaptan daha sonra saha dışında da tarih yazmayı başardı. Yıldız futbolcu, maçın ardından kupayı kaldırdığı fotoğrafı paylaştı. Şimdiye kadar 63 milyondan fazla beğeni toplayan gönderi, Instagram'da şimdiye kadarki en fazla beğeni alan fotoğraf oldu. Önceki rekor, yaklaşık 56 milyon beğeni toplayan bir yumurtaya aitti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Kaptanın Katar'da kırdığı tek sosyal medya rekoru bu değildi. 35 yaşındaki futbolcu, Cristiano Ronaldo ile satranç oynadığı photoshoplu görseli de paylaştı ve 42 milyon beğeni alan bu gönderi, bir sporcunun en çok beğeni aldığı Instagram paylaşımı oldu.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Kaptan şu anda Buenos Aires'te Arjantin'in Dünya Kupası galibiyetini kutluyor. Yıldız futbolcu, Paris Saint-Germain'e geri dönecek.