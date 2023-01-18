Messi, Arjantin ile Katar'daki zaferinden bir ay sonra paylaştığı Instagram paylaşımında Dünya Kupası sırasında yaşadıklarını hatırladı.

NE OLDU? 35 yaşındaki oyuncu, Katar'daki harika turnuvada takımın sadece bir parçası olduğunu söyledi ve turnuvada yaptıkları yaramazlıkların çok eğlenceli olduğunu vurguladı.

NE SÖYLENDİ? Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Tabii ki şampiyon olmak her şeyi daha güzel kılıyor ama ne güzel bir ay geçirdim... ne kadar güzel anılarım var ve özlüyorum. Takım arkadaşlarımı, onlarla geçirdiğim her günü, antrenmanları, yaptığımız saçmalıkları özlüyorum.

"Ne kadar güzel bir çılgınlık yaşadık, sonunda hepimizin çok istediği kupayı kaldırdık."

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi artık tamamen Paris Saint-Germain'e bir Şampiyonlar Ligi kupası getirmeye odaklanmış durumda ve bunu gerçekleştirmek için Dünya Kupası finalindeki rakibi Kylian Mbappe ile birlikte mücadele edecek.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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MESSİ'Yİ NE BEKLİYOR? PSG, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yapacağı Suudi Pro Ligi All-Star takımıyla hazırlık maçı yapacak.