Lionel Messi, Victoria Beckham ve Tom Ford’dan ‘muhteşem bir gece’

Efsane futbolcu takımının maçını izledikten sonra, Miami’deki gece hayatında görüntülendi.

PSG’den ayrıldıktan sonra Avrupa’daki kariyerini noktalayan ve MLS takımlarından Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi’nin takımının ligde oynadığı son karşılaşmayı tribünde bir süitte izledikten sonra Victoria Beckham ve Tom Ford'a katılarak unutulmaz bir gece geçirdiği öğrenildi.

2-2 sona eren Charlotte FC maçında forma giymeyen Arjantinli yıldız, David Beckham’ın eşi Victoria ile kısa sürede yakın arkadaş oldu.

Miami gecelerine çabuk alıştı

Victoria’nın yanı sıra efsane moda tasarımcısı Ford ile de yakınlaşan Messi’nin bu ikiliyle geçirdiği gece Victoria Beckham tarafından Instagram’dan da paylaşıldı. Victoria geceyi muhteşem olarak nitelendirirken, söz konusu paylaşım Messi’nin Miami’deki hayatına oldukça hızlı bir şekilde adapte olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

Inter Miami’ye transfer olduktan sonra takımının Lig Kupası zaferi yaşamasında başrolü oynayan Messi, buna rağmen Miami’nin MLS play off’larına katılmasını sağlayamamış ve sezonu kapatmıştı. Gelecek sezon takımıyla şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Messi’nin, takıma Avrupa’dan katılacak yeni takım arkadaşları da büyük bir merakla bekleniyor.