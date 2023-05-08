İspanyol basını PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli efsanenin geleceğini değerlendirdi.

Kadro dışı kaldığı PSG’den özür dilemesinin ardından yeniden takıma katılan Lionel Messi’nin Fransız ekibi ile olan kontratının sezon sonunda bitmesinin ardından hangi takıma transfer olacağı yönündeki soru, cevabını beklemeye devam ediyor.

Messi’nin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan’a transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, İspanyol basını bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mundo Deportivo’da yer alan haberde yılda 507 milyon dolar karşılığında Al-Hilal takımına transfer olacağı iddia edilen Messi’nin bu yönde bir karar almadığı ve geleceğine ilişkin bir karar vermediği ifade edildi.

Tepkilerin odağında

Şu anda tamamen PSG’nin Ligue 1 şampiyonluğuna odaklandığı belirtilen Messi’nin eski takımı Barcelona’ya dönmesi de kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor.

Bu sezon Ligue 1’de 28 maça çıkan ve bu karşılaşmalara 15’er gol ve asist sığdıran Messi, Fransız futbolundaki en etkili hücum oyuncularından biri olmuştu.

Geçen sezon altı golde kaldığı ligde bu sezon fırtına gibi esen Messi, buna rağmen takımının Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin önüne geçemeyince, taraftarlardan büyük tepki görmüştü.