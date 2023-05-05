Paris Saint-Germain tarafından iki maçlık cezaya çarptırılan Lionel Messi, Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat için özür diledi.

Messi, Suudi Arabistan'a izinsiz gitti

PSG tarafından cezalandırıldı

Arjantinli, sosyal medyada bir video paylaşarak özür diledi

NE OLDU? Sponsorlu bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gittikten sonra PSG tarafından cezalandırılan ve Troyes ile Ajaccio maçlarında oynayamayacak olan Lionel Messi, tepkilerin ardından kulüpten ve takım arkadaşlarından özür diledi. Arjantinli, izin günü olduğunu düşündüğünü ve geziyi iptal edemeyeceğini bildirdi.

NE SÖYLENDİ?: Messi, sosyal medyadan paylaştığı videoda şunları söyledi: "Merhaba. Bütün bu olanlardan sonra bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle kulüpteki takım arkadaşlarımdan tekrar özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, daha önce olduğu gibi maçtan sonra bir gün iznimizin olacağını düşündüm. Daha önce iptal ettiğim ve gidemediğim bu Suudi Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Yaptığım şey için bir kez daha özür dilerim. İşte buradayım. Kulübün ne yapmak istediğini görmek için bekliyorum."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin PSG tarafından cezalandırılması, Dünya Kupası galibinin takım için son maçını oynadığı iddialarına yol açtı. Yasak sona erdikten sonra oynanacak sadece üç maç kalacak ve yıldız futbolcu, Barcelona ve Inter Miami ile anılıyor. Ayrıca PSG taraftarları, bu hafta kulüp binasının önünde Messi ve takım arkadaşı Neymar'ı protesto etti. PSG ise bu protestoları "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Pazar günü Troyes ile karşılaşacak olan PSG, Ligue 1'de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Messi ise bu mücadeleyi tribünden izlemek zorunda kalacak.