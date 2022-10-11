Arjantinli süperstar, Ronaldinho ile aynı takımda oynayacak.

Barcelona'nın iki efsanesi, kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Lionel Messi ve Ronaldinho, Gianluigi Buffon dahil olmak üzere diğer futbol efsaneleri ile birlikte Diego Maradona'yı anmak için bir 'barış maçına' katılacak.

Karşılaşma 14 Kasım'da, Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasından altı gün önce Roma'da gerçekleşecek.

Jose Mourinho da katılacak

Lionel Messi, kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmak için Arjantin ile Katar'a gitmeden önce, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantin futbolunun diğer efsanesi Diego Maradona'yı anmak için bir barış maçına çıkacak. Karşılaşma, Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

PSG forvet oyuncusuna eski FC Barcelona takım arkadaşı Ronaldinho, İtalyan uluslararası kaleci Gianluigi Buffon ve AS Roma Teknik Direktörü José Mourinho eşlik edecek.