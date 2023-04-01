Arjantinli efsane maaşını düşürmek isteyen PSG’nin bu talebine olumsuz yaklaşıyor.

Sezona fırtına gibi giren ve PSG’deki formunu Katar’daki Dünya Kupası’na da taşıyarak kariyerindeki tek eksiği gideren Lionel Messi’nin yeni sezonda hangi formayı giyeceği sorusu cevabını beklerken, efsane oyuncu PSG için maaş indirimine gitmeme kararı aldı. GOAL’ün edindiği bilgiye göre Messi PSG’nin hedeflediği yüzde 30’luk maaş kesintisi teklifini kesinlikle kabul etmeyecek.

Aldığı bu kararı PSG yönetimine de ileten Messi, beklemeye geçerken, Finansal Fair Play kurallarından dolayı zor bir dönemden geçen PSG’nin Messi konusunda alacağı karar da büyük bir merakla bekleniyor.

Barcelona'ya dönebilir

Eski takımı Barcelona’nın da yakından ilgilendiği Messi’nin yeniden Katalan ekibinin formasını giymeye sıcak baktığı bilinirken, Inter Miami de ciddi bir alternatif gibi görünüyor.

Kamuoyuna geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Messi, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin önüne geçemeyeceğince eleştirilerin odağı haline gelmişti.

PSG’nin Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçeğe dönüştüremeyen Messi, bu sezon Ligue 1’de oynadığı 23 karşılaşmaya 13’er gol ve asist sığdırarak, takımının en etkili isimlerinden biri oldu.