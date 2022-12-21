GOAL'den Ruben Uria, Lionel Messi'nin PSG ile sözleşme uzatma konusunda sözlü anlaşmaya vardığını bildirdi.

NELER OLUYOR? GOAL, 2022 Kupası sonrasına kadar yeni bir sözleşme için kulüple görüşmeyeceğini söyleyen Lionel Messi'nin, kupayı kaldırmasından 72 saat sonra yeni bir sözlü anlaşmaya vardığını bildiriyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Fransa'da kalma kararı, yıldız futbolcunun MLS planlarını erteledi. Messi şimdilik Amerikan ilgisini reddedecek ve kulüp kariyerine Paris'te devam edecek. PSG, önümüzdeki aylarda Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele verecek.

Inter Miami, Messi için en güçlü aday olmuştu. Arjantinli oyuncunun Miami'de tatil yapmaktan keyif aldığına inanılıyor ve çeşitli raporlar, temsilcilerinin MLS'e transferi hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirmişti. Ancak bu fikir, en azından şimdilik ölü durumda.

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Messi, Dünya Kupası zaferinin ardından Paris'e dönecek. Kulübün gözü lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde olacak.