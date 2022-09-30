Arjantinli süperstar, yeni sezonda başka bir takımda forma giymeyi düşünüyor.

Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor. Ligue 1'de 22 puanla ilk sırada bulunan başkent ekibinde Lionel Messi, ayrılık kararı aldı.

Barcelona'da yaşanan mali krizden dolayı 2021 yazında PSG'ye imza atan Messi, son dönemde her ne kadar formda olsa da takımdan ayrılmak istiyor.

Ne söylendi?

TyC Sports'tan gazeteci Mikel Blasquez'in haberine göre Messi, PSG ile sözleşmesini yenilemeyecek ve 2023 yazında bedelsiz olarak ayrılacak.

Messi'yi ne bekliyor?

Christophe Galtier'in ekibi, millî aranın ardından Ligue 1'de 9. hafta mücadelesinde Nice'i konuk edecek.

PSG, daha sonra 5 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanında sahaya çıkacak.

Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Messi, altı gol atıp sekiz asist yapmayı başardı.