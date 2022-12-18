Futbolseverlerin Lionel Messi sevgisi adeta sınır tanımıyor.
2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar harika bir performans sergileyen Arjantin Millî Takımı'nın yıldızına olan sevgi her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Ne oldu?
Arjantinn'de yer alan El Antojo isimli restaurantta, Lionel Messi'nin yüzünden oluşan bir yemek hazırlandı.
Görseli paylaşılan paylaşılan yemek, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Tepkiler
Messi'nin yüzünden oluşan yemeğe sosyal medyada gelen bazı tepkiler şunlardı:
"Okula giderken yaptığımız çim adama benzemiş."
"Talihsiz bir çalışma olmuş."
"Tıpkı Di Maria olmuş."
"Fazlasıyla kötü görünüyor... Sanırım bu yemekle 'Messi'yi yedirmeyiz' mesajı vermişler."
Lionel Messi'yi ne bekliyor?
Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak için finalde Fransa'ya karşı mücadele edip tarih yazmak isteyecek.
Dev final, 18 Aralık Pazar akşamı saat 18.00'de oynanacak.