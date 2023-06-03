Arjantinli süperstar Lionel Messi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun aldığı maaşın tam iki katını alacak.

NE OLDU? Bu haftanın başında, Barça patronu Xavi, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Katalonya'ya dönmesinin yüzde 99 oranla Arjantinli oyuncuya bağlı olduğu konusunda ısrar etti.

Bununla birlikte, kulübün istikrarsız mali durumu da büyük bir engel oluşturuyor ve Messi'nin yakın zamanda Barça'ya dönmesi giderek daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Bu haberlerin ardından SPORT, Suudi kulübü Al-Hilal'in Lionel Messi transferini 6 Haziran'da duyuracağını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Öte yandan MLS ekibi Inter Miami de 35 yaşındaki Arjantinli efsane ile sözleşme imzalamak için harekete geçerken çok sayıda kulüp, Messi'nin durumunu yakından takip ediyordu.

Ancak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, elini çabuk tutarak dünya çapındaki oyuncuya en kısa sürede imzayı attıracak.

VE DAHA FAZLASI: Al-Hilal'in Messi'yi dünyanın en çok kazanan oyuncusu yapacağı aktarılırken SPORT, Messi'ye sezon başına 400 milyon € (429 milyon $) teklif edeceklerini bildirdi.

RONALDO'YU GEÇECEK: Böylece Messi, yıllık alacağı ücretle Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk maaşını tam ikiye katlayacak.

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