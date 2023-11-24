İspanyol eski hakem Mateu Lahoz, neden emekli olduğunu açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı eski hakemlerden Mateu Lahoz, emekliliği hakkında ilk kez konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek finale maçında görev yapan ve cesur kararlarıyla tartışmalara sebep olan Lahoz, La Liga tarafından rütbesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Lahoz ne söyledi?

Eski hakem, geçen sezon La Liga'daki son maçının ardından 'rütbesinin düşürüldüğünü' ve Hakemler Teknik Komitesi (CTA) tarafından emekliye 'itildiğini' iddia etti.

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MARCA'ya konuşan Lahoz, şunları söyledi:

"Biraz tartışma oldu ama insanların rütbemin düşürüldüğünü anlaması gerekiyor. Rütbemi düşürdüler, gerçek bu.

"Sahada olmaya devam ederdim. Ancak CTA açısından geçen sezonun en kötü hakemlerinden biriydim ve bu yüzden sahada değilim."

Lionel Messi, Lahoz hakkında ne söylemişti?

Lahoz, Arjantin'in Hollanda ile oynadığı karşılaşmada Lionel Messi'nin yoğun tepkilerine maruz kalmıştı.

Arjantinli yıldız, meşhur çeyrek finalin ardından İspanyol hakem hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu maç böyle bitmemeliydi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü herkes olanları izledi.

"Maçtan önce korkuyorduk çünkü onun nasıl bir hakem olduğunu biliyorduk. Bence FIFA bunu gözden geçirmeli. Onun gibi bir hakemi bu maçlara vermemelisiniz."

Arjantin, Lahoz'un yönettiği ve normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Hollanda'yı penaltı atışlarında mağlup edip yarı finale yükselmişti.

Lahoz, söz konusu maçın ardından Dünya Kupası'nda görev almadı ve evine döndü.