Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'nin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

16 yıllık Barcelona kariyerine, Katalan devinin yaşadığı mali problemler nedeniyle son veren Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de geçirdiği iki sezonun ardından Paris'ten ayrıldı.

Arjantinli süperstar, Suudi Arabistan kulüplerinin ihtişamlı tekliflerine rağmen rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi ve Inter Miami kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Messi'nin MLS'e gitmesinin ardından doğal olarak Inter Miami maçlarının izleyici sayısı arttı. Futbolseverler, 'Inter Miami'nin maçı ne zaman?', 'Lionel Messi'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?' diye sık sık sormaya başladı.

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GOAL Türkiye, Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami maçlarını her hafta güncellemek için burada.

Inter Miami'nin sıradaki maçı ne zaman?

Gerardo Martino'nun ekibi, 3 Ağustos saat 03.00'te (Çarşambayı perşembeye bağlayan gece) Ligler Kupası Son 32 Turu'nda Orlando City ile karşılaşacak.

Inter Miami'nin Orlando City ile oynayacağı maç, Nesine.com'da yayınlanacak. Esktra bir yayıncının ortaya çıkması halinde GOAL Türkiye, bu makaleyi güncelleyecek.