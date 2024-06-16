Lionel Messi'nin oğlu Thiago milli takım tercihini şimdiden yaptı

Efsane futbolcunun henüz 11 yaşındaki oğlu Thiago futbolseverlerin büyük merakla beklediği soruyu cevapladı.

Avrupa futboluna vurduğu damganın ardından MLS takımlarından Inter Miami’nin yolunu tutan Arjantinli yıldız Lionel Messi kariyerinin son bölümüne yaklaşırken, oğlu Thiago ise henüz yolun çok başında.

Inter Miami altyapısında top koşturan Thiago’nun milli takım tercihini İspanya’dan mı yoksa Arjantin’den mi yana kullanacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

Lionel ve eşi Antonela'nın üç erkek çocuğunun en büyüğü olan 11 yaşındaki Thiago, babasının Camp Nou'daki efsanevi döneminde dünyaya geldi. Bir Katalan vatandaşı olarak, kendi profesyonel futbol kariyerini oluşturması halinde Arjantin’i tercih edeceğini söyledi.

Arjantin'i tercih etti

Mundo Deportivo’ya konuşan Thiago, “Oynamak beni babamı izlemekten daha çok geriyor. Sol ayağımla pek iyi değilim ama sağ ayağımın iyi olduğunu düşünüyorum. Arjantin takımında oynamak istiyorum ve İspanya’nın beni ikna edebileceğini sanmıyorum” dedi.

Uluslararası düzeyde babasının izinden gitmeyi planlayan Thiago ilerleyen yıllarda Barcelona için oynamanın hayalini kurduğunu açıklarken, “Barcelona’da Lamine Yamal ile beraber oynamak isterdim” şeklinde konuştu.