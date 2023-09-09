Lionel Messi’nin koruması Yassine Chueko acımasız bir kickboks sporcusu çıktı

PSG ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra kariyerini MLS’te sürdürme kararı alan ve Inter Miami’nin yolunu tutan Lionel Messi’nin yeni takımıyla oynadığı karşılaşmalarda saha kenarında yer alan korumasının bir zamanlar acımasız bir nakavt gerçekleştiren bir MMA dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı.

Yassine Chueko adındaki korumanın Instagram hesabındaki paylaşımlar Chueko’nun performanslarından kesitler sundu.

Kickboks sporcusu

Haziran 2022’de paylaşılan görüntülerde kickbokstaki Taylandlı rakibini sert tekmelerle dize getiren Chueko’nun Instagram hesabının Messi’nin yanı sıra Sergio Ramos’un da takip etmesi dikkat çekti. Messi’nin Arjantin Milli Takımı kampında olması nedeniyle bu hafta sonu izinli olduğu tahmin edilen Chueko’nun daha önce eski bir ABD donanması askeri olduğu öne sürülmüştü.

Inter Miami’nin Los Angeles FC ile oynadığı karşılaşmada sahaya giren ve Messi’ye sarılmak isteyen bir taraftarı kafasından yakalayan ve Messi’ye ulaşmasına izin vermeyen Chueko, sıklıkla maç oynanırken taç çizgisinin hemen yanında mekik dokumasıyla dikkatleri çekiyor. Messi’ye göz kulak olmak için elinden geleni yapan Chueko, kısa sürede MLS’in en ses getiren figürlerinden olmuştu.