Arjantinli süperstar Lionel Messi, en prestijli ödül olan Ballon d'or'u kaç kez kazandı? GOAL Türkiye, inceliyor.

Lionel Messi, dünya futbolunun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'a hiç yabancı değil. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca şu ana kadar Ballon d'Or ödülünü yedi kez kazandı ve bu alanda liderliği ele aldı.

Lionel Messi hangi yıllarda Ballon d'Or kazandı?

En son 2021 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi,France Football Dergisi'nin prestijli ödülünü Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle aldı.

Messi, bu ödülü sırasıyla 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında kazandı.

İşte Lionel Messi'nin Ballon d'Or tablosu