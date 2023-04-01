Lionel Messi'nin kaç Ballon d'Or ödülü var?

Samet Çayır
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PSG Nice présentation Ballon d'or MessiGetty Images
L. MessiPSGBarcelona

Arjantinli süperstar Lionel Messi, en prestijli ödül olan Ballon d'or'u kaç kez kazandı? GOAL Türkiye, inceliyor.

Lionel Messi, dünya futbolunun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'a hiç yabancı değil. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca şu ana kadar Ballon d'Or ödülünü yedi kez kazandı ve bu alanda liderliği ele aldı.

Lionel Messi hangi yıllarda Ballon d'Or kazandı?

En son 2021 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi,France Football Dergisi'nin prestijli ödülünü Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle aldı.

Messi, bu ödülü sırasıyla 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında kazandı.

İşte Lionel Messi'nin Ballon d'Or tablosu

Tarih1.2.
2009Lionel MessiCristiano Ronaldo
2010Lionel MessiAndres Iniesta
2011Lionel MessiAndreas Iniesta
2012Lionel MessiCristiano Ronaldo
2015Lionel MessiCristiano Ronaldo
2019Lionel MessiVirgil van Dijk
2021Lionel MessiRobert Lewandowski

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