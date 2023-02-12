Katalan devinin 10 numaralı formasının satışları, Messi'nin ayrılmasından sonra bir hayli düştü.

NE OLDU? 20 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın Messi'siz ilk sezonu olan 2021-22 sezonu öncesinde Arjantinli selefinden 10 numaralı formayı devraldı. Ancak İspanyol medyasından Diario AS'un yakın tarihli raporuna göre Fati'nin forması, kulübün en çok satan altı forma arasına bile giremedi. Taraftarlar bunun yerine Gavi, Pedri ve Robert Lewandowski gibi formaları tercih etti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Katalan kulübünün mali durumu göz önüne alındığında, şu anda forma satışlarından elde edilen gelir oldukça önem arz ediyor. 10 numara forma, onu giymiş olan çok sayıda yıldız ismi nedeniyle her zaman çok satan forma olmuştur.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Fati'nin 10 numaralı formasının olası bir yeniden lansmanının masada olduğu düşünülüyor.