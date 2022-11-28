Lionel Messi'nin başı Meksikalı boksör Saul 'Canelo' Alvarez ile belaya girdi

Efsane futbolcunun soyunma odasındaki görüntüsü Meksikalı boksör Saul 'Canelo' Alvarez'i kızdırdı.

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en büyük umudu olan Lionel Messi, bir gol attığı ve takımının 2-0 kazandığı Meksika karşılaşmasının ardından Meksika halkını kızdırdı.

Soyunma odasında galibiyeti kutlarken Meksika formasını ayağıyla hareket ettirdiği anlar kameraya yansıyan efsane oyuncu, Meksikalı boksör Saul 'Canelo' Alvarez'den tehdit aldı.

Twitter adresinden yaptığı açıklamada Messi'nin Meksika formasıyla zemini temizlediğini öne süren Canelo, "Messi Tanrı'dan benimle karşılaşmamasını dilerse onun için iyi olur" mesajını paylaştı.

Agüero ve Fabregas savundu

Soyunma odasında görünüşe göre kramponunu çıkartırken, herhangi bir kasıt olmadan Meksika formasını hareket ettirdiği görülen Messi ile Canelo arasındaki gerginlikte arabuluculuk rolünü ise bir başka futbol efsanesi Sergio Agüero üstlendi.

Canelo'nun sorun çıkartmak için bahane bulma arayışında olduğunu öne süren Agüero, "Futbolu ya da soyunma odasında neler olduğunu kesinlikle bilmiyorsun. Formalar oyuncular maçta terlediği için her zaman yerde kalır" dedi.

Messi ile Barcelona'da birlikte top koşturan Cesc Fabregas da Messi'yi savunurken, formaların yıkanmadan önce yerde bırakılmasının normal olduğunu belirtti.